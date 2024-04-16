Derya Bedavacı: O kararı vermek her babayiğidin harcı değil
Derya Bedavacı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedavacı, bir soru üzerine; "Rock dinleyen bitli, arabesk dinleyen kıro değildir" dedi
Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, açıklamalarda bulundu. Aslında bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ancak Beşiktaş'a da büyük sempati duyduğunu dile getiren Bedavacı, Olympiakos mücadelesinde sarı lacivertlilerin 3 - 0 galip geleceğini ve yarı finale adını yazdıracağını söyleyerek kehanette bulundu.
"ALİ KOÇ'UN HAKLI BİR DURUMU VAR"
Süper kupayı takip edemediğini ancak çıkan haberleri fırsat buldukça okuduğunu da söyleyen Derya Bedavacı; "Ali Koç'un orada haklı bir durumu var. O kararı vermek her babayiğidin harcı değil, o kararın arkasında muhakkak haklı bir neden yatıyordur ve bizde saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.
"ROCKÇI BİTLİ, ARABESKÇİ KIRO DEĞİL"
Bir muhabirin; "Eskiden arabesk dinleyenlere 'kıro' yakıştırması yapılırdı. Bu algı kırılmış görünse de hâlâ böyle insanlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu karşısında Derya Bedavacı; "Eskiden Rockçılara da 'bitli' derlerdi. Bunlar son derece yakışıksız benzetmeler. Sonuçta Türkiye'de en çok dinlenen müzik türü arabesk. Herkesin kendi tercihi. Herkes fikrini kimseyi rencide etmeden dile getirmeli" yanıtını verdi. Bedavacı; "Rock dinleyen bitli, arabesk dinleyen kıro değildir" dedi.
"BENCE YAKIŞMIŞ BEN BEĞENDİM"
Son olarak yaklaşık bir aydır gündemden düşmeyen erkek sanatçıların estetik ve güzellik merakı ile ilgili kendisine yöneltilen "Erkeğe oje yakışır mı?" sorusunu da yanıtlayan Derya Bedavacı; "Erkeğe yakışır neden yakışmasın. Ben Gökhan Türkmen'i gördüm, bence yakışmış. İmkanlar dahilinde herkes istediği şeyi yapabilir." sözleriyle müzisyen arkadaşı Gökhan Türkmen'in ojelerine sahip çıktı.