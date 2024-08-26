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        Haberler Gündem Güncel Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış | Son dakika haberleri

        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, yazlık sitede cesedi bulunan 47 yaşındaki matematik öğretmeni Derya Demir'in katili, öğretmen sevgilisi Murat O. çıktı. Kaçtığı Konya'da yakalanan ve suçunu itiraf eden Murat O.'nun, öldürdüğü kadının kredi kartlarından alışveriş yapıp bir süre pansiyonda kaladığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:04
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        Mersin Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp olarak aranan 47 yaşındaki matematik öğretmeni Deya Demir'in dün Erdemli'ye bağlı Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık dairede öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

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        Ekipler, cinayet zanlısının Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan 46 yaşındaki arkadaşı Murat O. olduğunu tespit etti.

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        Demir'in kredi kartlarından alışveriş yapıp bir süre pansiyonda kalan zanlının Konya'ya gittiği belirlendi.

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        Kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Murat O, işlemleri için Erdemli ilçesine getirildi.

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        Demir'in cenazesinin, otopsinin ardından Karaman'da defnedileceği öğrenildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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        Matematik öğretmeni kadının, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

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