Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konseri sırasında sahnede fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Volkan Konak'ın vefatının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Ailesi, Konak hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Bunun üzerine şarkıcı Derya Uluğ da merhum şarkıcı için yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.

"ÖLÜNÜN ARKASINDAN KONUŞULMAZ"

Derya Uluğ; "Sınav olan yaşamın yolu, gerçek olan ölümün karşısında saygıdan geçer. Ne siyaset, ne tuttuğumuz takım, ne yaptığımız sanat, ne okuduğumuz kitap... Aldığımız bir avuç nefesten ibaret şu kısa hayatta insan kendini neden baki zanneder? Sorgusunu, yargısını yapacak olan Allah'tır. Sevmeyebilirsin saygı duymayabilirsin ama ölümde bile ayrışmak çok üzüyor insanı. Hayat çok kısa, kinle, öfkeyle besleyeceğiniz hayatı bir de iyilikle sevgiyle büyütmeyi deneyin bakın nasıl güzelleşecek dünya... Sevgi doğurgandır, bir kişinin sevgisi milyonları sarabilir. Allah'ın yarattığı kul, kula hesap sorar olmuş. Müslümanlar bilir ki ölünün arkasından konuşulmaz. Duruşun, fikrin, zikrin bu dünyaya bıraktığın izdir. Ancak o da kulda kalan bir fikirden ibarettir. Herkes kendi sınavını, hesap günü, kendi hikâyesiyle verecektir. O yüzden başkasına değil kendinize dönün. Bilemezsin kimin kimden iyi olduğunu, iyilik dağıttığını ama Allah bilir.