Desportivo Aves - Tondela maçı ne zaman?

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Desportivo Aves, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Tondela takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Desportivo Aves, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tondela, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Desportivo Aves kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Tondela kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Desportivo Aves son hafta oynanan Chaves maçında 2-3 yenildi.
Tondela ise Vitoria Setubal karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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