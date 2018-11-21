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Destici'den Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yorumu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin olarak, "Görüşmeden hem ülkemiz hem devletimiz hem de Cumhur İttifakı adına önemli ve iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum" dedi. AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı hakkında konuşan Destici, "AİHM'in kararını hukuki değil, siyasi bir karar olarak değerlendiriyorum" diye konuştu

21.11.2018 - 13:13 | Güncelleme: AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin, "Görüşmeden hem ülkemiz hem devletimiz hem de Cumhur İttifakı adına önemli ve iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçiye Allah'tan acil şifa diledi.

Patlamanın sebebinin detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirten Destici, partisinin Zonguldak'ta hafta sonu düzenleyeceği il kongresine katılacağını ve maden ocağını ziyaret edeceğini bildirdi.

Destici, bir soru üzerine, Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeyi değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'na yerel seçimlerde de devam edilmesi gerektiğini önceki konuşmalarında söylediğini aktaran Destici, "Bu davetin bugün sonuç bulmuş olmasını olumlu ve değerli buluyoruz. Bugünkü görüşmeden hem ülkemiz hem devletimiz hem de Cumhur İttifakı adına önemli ve iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum. Şimdiden bu görüşme hayırlı olsun." diye konuştu.

" AİHM HEP TERÖRİSTLERİN LEHİNDE KARAR VERDİ"

Destici, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, AİHM'in konu Türkiye olunca çifte standart sergilediğini kaydetti.

Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Konu teröristler, teröristlerin elebaşları, terörü destekleyenler, siyasi uzantıları olunca AİHM hep onların lehinde karar vermiştir, onları desteklemiştir. AİHM'in kararını hukuki bir karar olarak değil, siyasi bir karar olarak değerlendiriyorum. Teröre ve teröriste, terörün uzantısı olan bir kişiye, siyasi partiye destek olarak görüyorum, hukuki bulmuyorum."

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu da değerlendiren Destici, İYİ Parti'nin Meclis'te verdiği teklifin siyasi açıdan doğru gözükse de sonuç alma açısından vatandaşlara zarar verdiğini söyledi.

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