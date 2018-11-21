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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerel seçimde işbirliğini masaya yatıracak

21.11.2018 - 10:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.00’da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. 31 Mart 2019’da yapılacak mahalli idareler seçimi hakkında görüşecek Erdoğan ile Bahçeli, ittifak yapılmasını değerlendirecek.  

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanıyla saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz” demişti.

İKİ LİDERDEN AÇIKLAMALAR

Bahçeli, gündem konusunun, "yerelde ittifak" olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündemi, davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP'ye yakışmaz." değerlendirmesini yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile yapacağı görüşmeye ilişkin soruya, "Seçim ittifakını konuşacağız" diye yanıt vererek, "Cumhur İttifakında bir sorun yok. Seçim ittifakını da görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bana göre tabanların da beklentisi bu" ifadelerini kullanmıştı.

BÜLENT AYDEMİR: ÇOK ŞEY KAYBEDİLMEDİ, ZAMAN KAYBEDİLDİ

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bugünkü görüşmelere ilişkin olarak şunları söyledi:

"MHP reel politiği çok iyi okuyan, özellikle Sayın Bahçeli reel politiği iyi okuyan bir genel başkan. Özgül ağırlığı yüksek, bu da seçmende tabanda karşılık buldu. Seçmen AK Parti- MHP ittifakına alıştı. Bu da anketlere yansıdı. AK Parti'de değişim-dönüşüm mesajları ve bunun hayata geçirilmesi. Teşkilatlarda AK Parti Genel Merkezi'nin belirlediği tutuma karşı bir duruş var. Teşkilatlardaki bu sıkıntı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ittifak hukukunu yerinde kullandı. Gemileri yakmayan bir üslup belirlemişti. Buna ittifak mı, işbirliği mi dersiniz... MHP buna hiçbir zaman al-ver süreci olarak bakmadı. Çok şey kaybedilmedi ama zaman kaybedildi. Adana, Mersin, Manisa'da Sayın Bahçeli varlığını korumak istemişti. Mesela burada MHP'nin adayları desteklenecek. Buralarda pazarlık söz konusu olmayacak. Antalya, Isparta, Kütahya ve Denizli kritik. Ankara özelinde, hem büyükşehir için CHP ve İYİ Parti büyük ihtimalle ortak aday çıkaracaklar.”

23 EKİM’DEN SONRA…

MHP lideri Bahçeli, 23 Ekim’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Parti olarak mahalli idareler seçimlerine yönelik ittifak arayışımız artık kalmadı" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Görüş farklılıkları ittifaka gölge düşürmemeli" diyerek "Yerelde herkes kendi yoluna" mesajı vermişti.

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YORUMLAR 1
  • gs1905_gs 10 dakika önce
    Eyt mağdurları olarak iki partiyede oy yok
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