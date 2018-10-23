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"Cumhur İttifakı"nda fikir ayrılığı

15 Temmuz'un ardından Yenikapı Mitingi'yle başlayan, Fırat Kalkanı, Afrin Harekâtı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren anayasa değişikliği ile güçlenen, 24 Haziran Genel Seçimleri'nde ise "Cumhur İttifakı" ismini alan siyasi uzlaşmaya "Af" ve "And" tartışması damga vurdu. İşte ittifakın köşe taşları...

23.10.2018 - 13:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında, "Hiçbir ittifak beklentimiz kalmadı" "Her seçim bölgesinde kendi adayımızı çıkaracağız" ve "Kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz" yönünde yaptığı açıklamalar, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle temeli atılan "Cumhur İttifakı'nın akıbeti ne olacak" sorusunu akıllara getirdi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Yenikapı miting alanında başlayan siyasi uzlaşma ve mutabakat son olarak 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde sandığa yansımıştı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 27 aydır devam eden ve 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı adını alan süreç şöyle işlemişti...

TARİHİ YENİKAPI MİTİNGİ

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da gerçekleşen mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. MHP Lideri Bahçeli burada yaptığı konuşmada, "Ayrımız, gayrımız yoktur. Müştereklerimiz, farklılıklarımızdan daha çoktur. Ecdadımızın hayır duaları, şehitlerimizin hatıra ve vasiyetleri, hepimizin namusuna emanettir. Birliğimizi kararlı şekilde korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri, bıçak gibi kesmeliyiz" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından iki parti siyasi yakınlaşma adımları atıldı.

FIRAT KALKANI VE AFRİN HARKÂTLARINA DESTEK

Yenikapı Mitingi'nden sadece birkaç hafta sonra Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik olarak güvenlik güçlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı'na (24 Ağustos 2016) MHP Genel Başkanı tam destek verdi. Bahçeli'nin desteği 20 Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen Afrin Harekâtı'nda da devam etti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU

AK Parti ile MHP arasındaki yakınlaşma ya da siyasi ittifak 9 Ocak 2017'de TBMM Genel Kurulu'nda kendini belirgin biçimde gösterdi. Genel Kurul'a taşınan Anayasa değişikliği maddeleri burada CHP ve HDP'den destek görmedi ancak yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla değişiklik kabul edildi. AK Parti'nin, daha güçlü bir Türkiye için gerekli olduğunu ifade ettiği 18 maddelik Anayasa değişikliği için 16 Nisan 2017'de Türkiye sandığa gitti. Yapılan referandumda yüzde 51.4 oranında "Evet" çıktı ve yönetim sistemi böylece değişti.

24 HAZİRAN GENEL SEÇİMİ

24 Haziran 2018'de ise Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Seçimi'ni birlikte gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli bu süreçte adaylarının AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. Gerçekleştirilen seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı yüzde 52.6'lık oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı oldu.

'AF'TA FARKLI YAKLAŞIM

Bu süreçlerin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin cezaevlerindeki mahkumlarla ilgili af önerisi iki partinin farklı değerlendirmesine neden oldu. Özellikle son bir aydır MHP Genel Başkanı'nın gündeme getirdiği af konusuyla ilgili gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse kurmayları öneriye yeşil ışık yakmadı. Ancak her iki partinin lideri de farklı bakışların "Cumhur İttifakı"nın önüne geçemeyeceğini ifade etti.

ERKEN EMEKLİLİĞE FARK BAKIŞ

Cumhur İttifakı'nın ayrı düştüğü son dönemde dikkat çeken ve grup toplantılarına yansıyan bir başka başlık ise "erken emeklilik" oldu. MHP seçim beyannamesinde vaad ettiği erken emeklilik hakkını dile getirdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun devlet hazinesine yüz milyarlarca liralık yük getireceğini ve desteklemeyeceklerini söyledi. Cumhur İttifakı bu olayda da ayrı düştü.

DANIŞTAY'IN KARARI VE "ANDIMIZ"

Cumhur İttifakı'nda yaşanan son farklı yaklaşım ise Danıştay 8. Dairesi'nin, "Andımız" ile ilgili verdiği kararda yaşandı. MHP Lideri Bahçeli', cuma gecesi sosyal medya hesabından ve son olarak grup toplantısında "Andımız"la ilgili verdiği karardan ötürü Danıştay'ı kutladı ve "Andımız"ın kaldırılmasını ise çözülme sürecinin bir ürünü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tanıdıkları tek andın "İstiklal Marşı" olduğunu belirterek, Bahçeli'nin eleştiride bulunduğu eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında, "Madem ' Yerel seçimde biz kendi yolumuza' diyorlar; o zaman herkes kendi yoluna" dedi.

İsmi, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından verilen Cumhur İttifakı'nda 27 aylık süreç bu köşe taşlarıyla yürüdü...

 

 

 

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