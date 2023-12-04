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        Haberler Sağlık Detoks içecekleri gerçekten ödem attırıyor mu? Detoks yapmak gerçekten işe yarıyor mu?

        Detoks içecekleri gerçekten ödem attırıyor ve kilo verdiriyor mu?

        Son yıllarda daha çok popülerleşen detoks diyetleri vücuttaki ödemden arındığı ve kilo vermeye yardımcı olduğuna dair iddialar yer alıyor. Detoks diyet programları genellikle çaylar, bitkisel karışımlar ve meyve sularından oluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:35
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        Yapılan bilimsel çalışmalar sosyal medyada paylaşılan detoks içeceklerinin o kadar da faydalı olmadığını gösteren nitelikte. Uzmanlar bilinçsiz bir şekilde tüketilen bu içeceklerin tehlikeli yanları olduğu konusunda da uyarılar da bulunuyor.

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        TOKSİNLERİ ORTADAN KALDIRMIYOR

        Birleşik Krallık'taki Newcastle Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Prof. Clare Collins, detkos sularıyla alakalı makalesinde önemli bilgilere yer verdi. 2022'de yapılan bir araştırmaya göre detoks diyetlerinin toksinleri ortadan kaldırmadığı görüldü.

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        2015 yılında yapılan başka bir çalışmada detoks içeceklerini destekleyecek bir bulgu bulunamadı. Küresel ekonomi tahminlerine göre 2022'de 5 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen detoks içecekleri pazarının 2030 yılından önce yüzde 50 daha fazla değer kazanacağı belirtiliyor.

        İnternette veya marketlerde satılan bu ürünlerin kilo vermeye yardımcı olduğu yada ödem atıcı özellikleri olduğu söyleniyor. Satın alınan ürünün böyle bir vaat bulundurması bilim insanlarına göre oldukça büyük bir yanılsama.

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        AZ BESİN ALIMI SAĞLIĞI TEHDİT EDEBİLİR

        Düzenli beslenmek yerine kısa vadede detoks ürünleri tüketmek kilo vermeye kısa süreliğine yardımcı olsa da daha az besin alımına neden olduğu için sinir, yorgunluk ve halsizlik gibi etkiler gösterebilir.

        Ayrıca içerik etiketlerinin doğru olmaması kişilerin organlarının zarar görmesine neden olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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