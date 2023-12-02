Detoks içecekleri ödem attırır ve kilo verdirir mi? Detoks yapmak gerçekten işe yarıyor mu?

Detoks içecekleri ödem attırır ve kilo verdirir mi? Detoks yapmak gerçekten işe yarıyor mu?

Yapılan bilimsel çalışmalar sosyal medyada paylaşılan detoks içeceklerinin o kadar da faydalı olmadığını gösteren nitelikte. Uzmanlar bilinçsiz bir şekilde tüketilen bu içeceklerin tehlikeli yanları olduğu konusunda da uyarılar da bulunuyor.

Birleşik Krallık'taki Newcastle Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Prof. Clare Collins, detkos sularıyla alakalı makalesinde önemli bilgilere yer verdi. 2022'de yapılan bir araştırmaya göre detoks diyetlerinin toksinleri ortadan kaldırmadığı görüldü.

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2015 yılında yapılan başka bir çalışmada detoks içeceklerini destekleyecek bir bulgu bulunamadı. Küresel ekonomi tahminlerine göre 2022'de 5 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen detoks içecekleri pazarının 2030 yılından önce yüzde 50 daha fazla değer kazanacağı belirtiliyor.

İnternette veya marketlerde satılan bu ürünlerin kilo vermeye yardımcı olduğu yada ödem atıcı özellikleri olduğu söyleniyor. Satın alınan ürünün böyle bir vaat bulundurması bilim insanlarına göre oldukça büyük bir yanılsama.