Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Boks tarihinin en pahalı maçı!
Kariyerine 2005 yılında son veren ABD'li boksör Mike Tyson, 19 yıl sonra ringlere dönüyor. Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geliyor. Tarihi mücadele, 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda oynanacak. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. Kariyerine 2018 yılında başlayan Jake Paul ise 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Tüm dünyanın merakla beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçının detayları belli oldu. Peki Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tarihi maçın canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…
Mike Tyson - Jake Paul boks müsabakası canlı yayın kanalı, tarihi ve saati ile ilgili detaylar araştırılıyor. YouTuber Jake Paul boks kariyerine 2018'de başladı. Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, Mike Tyson’a meydan okudu. Mike Tyson - Jake Paul müsabakası iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek. Bu ringlerin hırçın boksörü Mike Tyson’un 19 yıl sonra ilk profesyonel maçı olacak. Tarihin en iyi boksörleri arasında gösterilen ve en genç ağır sıklet şampiyonu ünvanına sahip olan Mike Tyson, kariyerine 2005’te son vermişti. Peki Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda, bu gece mi? İşte detaylar…
MİKE TYSON - JAKE PAUL BOKS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporseverlerin merakla beklediği Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki karşılaşma ile ilgili detaylar belli oldu.
Mike Tyson - Jake Paul boks maçı, 16 Kasım Cumartesi gecesi saat 04.00’te başlayacak.
MİKE TYSON - JAKE PAUL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?
Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, dijital yayın platformu Netflix’ten canlı yayınlanacak.
MİKE TYSON’DAN RAKİBİNE TOKAT
80 milyonluk ödül havuzuyla dünyanın konuştuğu karşılaşma öncesinde tartıya çıkan Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerginlik yaşandı.
Mike Tyson, Jake Paul ile karşı karşıya geldiği sırada rakibine tokat attı. Jake Paul bu olaya karşılık vermezken çevredekilerin araya girmesiyle ikili uzaklaştırıldı.
8 RAUNT ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak.
AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.
Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.
KARİYERİNDE 44 NAKAVTI VAR
Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.
Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı.
Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.
Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.
JAKE PAUL 11 DÖVÜŞE ÇIKTI
YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.
Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.
Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı.
Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.