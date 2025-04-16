Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan TIR devrildi.

DHA'nın haberine göre devrilen TIR'daki rüzgar türbini pervanesi çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaza saat 10.45 sıralarında Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi girişinde meydana geldi. Rüzgar türbini pervanesini taşıyan TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kaza nedeniyle TIR'a yüklü olan rüzgar türbini pervanesi çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Jandarma ekipleri olayın ardından bölge geniş güvenlik önlemi aldı.