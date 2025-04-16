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        Haberler Gündem Güncel Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!

        Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan TIR, bir fabrikanın üzerine devrildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:41 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:41
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        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan TIR devrildi.

        DHA'nın haberine göre devrilen TIR'daki rüzgar türbini pervanesi çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Kaza saat 10.45 sıralarında Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi girişinde meydana geldi. Rüzgar türbini pervanesini taşıyan TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

        Kaza nedeniyle TIR'a yüklü olan rüzgar türbini pervanesi çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Jandarma ekipleri olayın ardından bölge geniş güvenlik önlemi aldı.

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        #Çanakkale
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