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        Devler Ligi'nde günün sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağında 6 maç oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 23:47 Güncelleme: 05.08.2025 - 23:47
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        Devler Ligi'nde günün sonuçları!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

        Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarınki 6 maçla tamamlanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        ​​​​​​​Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 0-0

        Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

        Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

        Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0

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