MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi, Özhaseki ile AK Parti ve MHP’li partililer karşıladı. Daha sonra ikili görüşmeye geçildi.

Öte yandan, Bahçeli’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelişinden hemen önce merkezin duvarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin aynı karede olduğu fotoğraf asıldı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesi için "Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir" derken, Meclis Başkanlığı için AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini açıkladı.