Osmaniye-Gaziantep E 90 Otoyolu'nun 5'inci kilometresinde dün çok ilginç bir kaza meydana geldi. Bahçe yönünden Adana yönüne seyir halinde olan Ünal Kara yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen araç, Şekerdere Viyadüğü'nde asılı kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

DHA'da yer alan habere göre viyadükte asılı kalan çekicinin içindeki sürücü Ünal Kara, AFAD ve Belediye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan sürücü, daha sonra kontrol amaçlı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ulaşım kontrollü sağlanırken, TIR da çekici yardımıyla asılı kaldığı viyadükten kurtarıldı.