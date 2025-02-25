Devrim Özkan'dan ayna pozu
Oyuncu Devrim Özkan, Dubai'ye gitti. Özkan, çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı
Giriş: 25.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:30
Devrim Özkan, rol aldığı diziyle ilgili bir etkinliğe katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine gitti. Özkan, çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, otel odasında çektiği ayna pozunu da Instagram sayfasında yayımladı.
Devrim Özkan'a şehir gezisinde, rol aldığı dizinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir, kendisine zaman zaman eşlik etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ