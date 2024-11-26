Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim

Devrim Özkan ile Mucas Torreira, birlikte katıldıkları bir davetten fotoğraflar paylaşarak ilişkilerindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Özkan, sevgilisinin ayna karşısında kendisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "En büyük destekçim" notunu düştü.