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        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim - Magazin haberleri

        Devrim Özkan'dan, Lucas Torreira'ya: En büyük destekçim

        Aşklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'dan yeni paylaşımlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 08:07 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:07
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        Bir süre önce haklarında evlilik iddiaları çıkan ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, aşklarına hız kesmeden devam ediyor.

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        Devrim Özkan ile Mucas Torreira, birlikte katıldıkları bir davetten fotoğraflar paylaşarak ilişkilerindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Özkan, sevgilisinin ayna karşısında kendisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "En büyük destekçim" notunu düştü.

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        Lucas Torreira da sevgilisinden geri kalmadı. Ünlü futbolcu, bulunduğu bir paylaşımda Devrim Özkan'a öpücükler kondurduğu anları hayranlarıyla paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Devrim Özkan
        #Lucas Torreira
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