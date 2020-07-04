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Dezenfektan tahribatına karşı nemlendirici önerisi

Virüsten korunmak için dezenfektan ve el jellerinin aşırı kullanımı üzerine uyarılar yapan Doç. Dr. Berna Aksoy, havaların ısınmasıyla birlikte dezenfektanların yanlış kullanımının ciltte tahriş, kuruluk ve lekeler yaratabileceğine dikkat çekti

Dezenfektan tahribatı
DHA

Dünyayı saran koronavirüsle mücadelede, bireysel hijyenlerine dikkat etmeleri istenilen vatandaşlar, dezenfektanlara yöneldi. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Berna Aksoy, yaz aylarında el dezenfektanlarının kullanımının artması ile oluşabilecek dermatolojik problemler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında sıklıkla kullanılan dezenfektanların alerji yapma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Doç. Dr. Aksoy, “Dezenfektan içindeki bazı maddeler güneş ışığı ile reaksiyona girerek allerjik reaksiyonlar (kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı) yapabilir. Bu durum özellikle allerjik reaksiyonlara yatkın kişilerde ortaya çıkabilir” dedi.

“LEKE OLUŞUMUNA DİKKAT!”

Doç. Dr. Berna Aksoy, “Sık el yıkama ile alkol bazlı el dezenfektan ve jellerinin aşırı kullanımı cildimizde başlangıçta yanma hissi ile birlikte ilerleyen günlerde tahriş ve kuruluklara, daha da artarsa kızarıklık, kabuklanma ve kaşıntıya neden olur” dedi ve ekledi: “Bu sorunları engellemek için ellerimizi sık sık bariyer onarıcı yoğun nemlendiriciler ile nemlendirmeliyiz. Sık el yıkama ve yoğun dezenfektan kullanımı zaman içinde temas egzemasına yol açabilir. Bu durumda doktorunuza başvurmanız ve egzema için tedaviler kullanmanız gerekebilir. Ayrıca güneş ışığı gören yerlerde cilde sürülen dezenfektanlar güneş ışığı ile etkileşebilir ve leke oluşumuna neden olabilir”

“SAĞLIK RİSKLERİNE KARŞI ÜRÜNLERİN İÇERİKLERİNİ KONTROL ETMELİYİZ”

El dezenfektanları ve temizleyiciler özellikle hastane personelinde mesleki temas egzemasının en önemli nedeni olduğunu belirten Doç. Dr. Berna Aksoy, “Ancak bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle tüm toplum olarak alkol bazlı dezenfektan ve kolonyaları yoğun bir şekilde kullanmaktayız. Bugünlerde çalışmaya devam eden ve el dezenfektanlarını yoğun olarak kullanma gereği duyan banka, kasa ve gişe memurları, güvenlik görevlileri, market çalışanları ve lojistik/kargo çalışanları da güncel risk grupları arasında sayılabilir. Eğer elimizi uygun bir şekilde yani her bölgesini yeterince sabunla ovalayarak ve en az 20 saniye boyunca sabunlayarak sonrasında iyice durulayarak yıkıyorsak ardından el dezenfektanı veya jeli kullanmamıza gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

El dezenfektanları ve jellerinin kullanımının ancak elin gerektiği şekilde yıkama şansı olmadığında kullanılmasının önemine değinen Doç. Dr.Aksoy, “El yıkama imkanımız yok ise alternatif olarak elimize en az yüzde 60 alkol içerikli el dezenfektanı veya hiçbirini bulamıyorsak kolonya uygulayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta bu alkol bazlı ürünlerin etil alkol ya da etanol içermesi gerektiği. Metil alkol ya da metanol sağlık riskleri taşıdığı için lütfen ürünleri alırken içeriklerini kontrol edelim. Unutmayalım ki su-sabun, alkol bazlı dezenfektan - jeller ve kolonyalar ellerimizi tahriş edebilir. Bu nedenle günde en az üç - beş defa ellerimizi yoğun ve bariyer onarıcı bir nemlendirici ile nemlendirmeyi unutmayalım” şeklinde konuştu.

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