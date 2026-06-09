DGS 2026 GEÇ BAŞVURUSU: DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman?
DGS 2026 geç başvuru dönemi yaklaşırken gözler hem sınav tarihine hem de ücret detaylarına çevrildi. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için tanınan bu ek süre, lisans hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyenler için kritik önem taşıyor. Peki Dikey Geçiş Sınavı geç başvurusu ne zaman ve ücret ne kadar olacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:45 Güncelleme:
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DGS 2026 geç başvuru süreci yaklaşırken adayların odağı sınav tarihi ve ücret bilgilerine yöneldi. Normal başvuru dönemini kaçıranlar için sunulan bu ek fırsat, lisans tamamlama hedefi olan öğrenciler açısından büyük önem taşıyor. Peki Dikey Geçiş Sınavı geç başvurusu ne zaman yapılacak ve ücret ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde sizler için derlendi.
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DGS 2026 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
DGS geç başvuru işlemleri 11 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59’a kadar gerçekleştirilebilecek.
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DGS NE ZAMAN?
DGS 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından adayların merakla bekleyeceği sonuçlar ise 13 Ağustos 2026’da açıklanacak.