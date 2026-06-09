DGS 2026 geç başvuru süreci yaklaşırken adayların odağı sınav tarihi ve ücret bilgilerine yöneldi. Normal başvuru dönemini kaçıranlar için sunulan bu ek fırsat, lisans tamamlama hedefi olan öğrenciler açısından büyük önem taşıyor. Peki Dikey Geçiş Sınavı geç başvurusu ne zaman yapılacak ve ücret ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde sizler için derlendi.