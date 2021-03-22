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DGS başvuruları ne zaman alınacak 2021? DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS başvuruları ve sınav tarihi ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin merakla beklediği konuya ilişkin ÖSYM, resmi açıklamayı yaptı. Peki DGS başvuruları ne zaman alınacak 2021?

DGS başvuruları ne zaman alınacak 2021? DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS başvuru tarihi merak ediliyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihini araştırıyor. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? İşte detaylar...

2021 DGS TAKVİMİ

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

DGS SINAVI NEDİR?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı),ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan, ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS’ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir.

DGS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.

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