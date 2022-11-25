T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS’e giren adaylar sınava katılacakları oturumu seçer, Ardından o yıl ÖSYM tarafından belirlenen sınav ücretini anlaşmalı bankalardan veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabilir. Sınava belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru işlemleri yine yayınlanan takvimle belli olacak. Geç başvuru yapacak adaylardan sınav ücreti %50 zamlı olarak tahsil edilir.