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ÖSYM 2022 DGS sonuç tarihini açıkladı! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 3 Temmuz günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının ardından gözler DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2022 Dikey Geçiş Sınav sonuçları tarihi...

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  • DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı

    DGS sonuç tarihi, ÖSYM tarafından açıklandı. Açıköğretimden örgüne geçmek isteyen ve ya önlisans eğitiminin ardından dört yıllık lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar 3 Temmuz günü Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döktü. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla ardından adaylar sayısal ve sözel punları ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
  • DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.
  • DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı

    DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    2 yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların erken açıklanma ihtimali üzerinde durulurken konuya ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.
  • DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı

    DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

    DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi 'sonuc.ösym.gov.tr' adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile DGS sonuçları sorgulamasını yapabilecek.

    2022 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2022 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
  • DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DGS sonuçları sorgulama ekranı

    DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

    a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

    b) Ön lisans başarı puanı

    c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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