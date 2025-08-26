DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler şimdi tercih sürecine çevrildi. Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için kritik öneme sahip olan tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanacak. Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanlarının yer alacağı kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adaylar için tercih maratonu resmen başlamış olacak. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Binlerce adayın merakla beklediği DGS tercih süreci için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, lisans eğitimine adım atmak isteyen önlisans mezunları ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna odaklandı. Kılavuzun duyurulmasıyla adaylar, üniversitelerin kontenjanlarını ve taban puanlarını inceleyerek tercihlerini yapabilecek. İşte güncel bilgiler...
DGS TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde DGS tercih kılavuzunu adaylarla paylaşması bekleniyor.
DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
DGS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS kontenjanlarının ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.
DGS TABAN PUANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
DGS taban puanları, kontenjan yer alan üniversitenin bir önceki yıl en düşük kaç puanla alım yaptığını ifade ediyor. 2025 taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Adaylar ise 2024 yılındaki taban puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin en düşük (taban) puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.
Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.