        Haberler Bilgi Gündem DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

        DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        28 Ağustos tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, 4 Eylül'de sona erdi. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. DGS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden erişime sunulacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 22:37 Güncelleme: 05.09.2025 - 22:37
        DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılan DGS tercih yerleştirme işlemleri 4 Eylül itibarıyla sona erdi. Tercihlerini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, DGS tercih sonuç tarihi belli oldu mu, DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

        DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. 2025 DGS tercih sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        DGS SONUÇLARI NASIL NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        DGS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek. Sonuç belgesinde adayın yerleşip yerleşmediği, kazanılan bölüm ve üniversite bilgileri yer alacak.

