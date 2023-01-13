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DİAYDER davasında tutuklu sanık kalmadı

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) yönelik 23 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. DİAYDER Başkanı Ekrem Baran tahliye edildi

DİAYDER davasında tutuklu sanık kalmadı
AA

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, DİAYDER Başkanı tutuklu sanık Ekrem Baran tahliye edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, dernek başkanı tutuklu sanık Ekrem Baran'a, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıldı. Duruşmada 13 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Talepleri sorulan sanıklardan Baran tahliyesini, bazı sanıklar ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık Ekrem Baran'ın tahliyesine hükmetti.

Baran hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve haftada bir gün evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar veren heyet, tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 23 sanık hakkında hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER'in, terör örgütü KCK sözleşmesinde "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif sözde "Kürt Diyanet İşleri" olarak kurulduğu belirtiliyor.

İddianamede, derneğin örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da faaliyet sırasında etkisiz hale getirilen kişilerin ailelerinin örgüte bağlılığının artması ve kopmaması adına kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen yardım kartlarının sistemli bir şekilde şahıslara ulaştırıldığı kaydediliyor.

İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, 23 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3,5 ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

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