Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kavuşma! 0:00 / 0:00

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Tayfun Yıldırım, 12 Eylül sabahı saat 08.00'de okula gitmek için evden çıkan kızı 13 yaşındaki Gönül Yıldırım'ın bir daha geri dönmediğini söyleyerek Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. Programa başvuran üvey anne Emel Yıldırım ve baba Tayfun Yıldırım, 13 yaşındaki kızlarının kötü arkadaş çevresi yüzünden evden kaçtığını iddia etti. Dakikalar içerisinde programa gelen ihbarlar üzerine Gönül Yıldırım bulundu.

Polis ekipleri tarafından aileye teslim edilmek üzere İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kızının bulunması üzerine telefon ile canlı yayına bağlanan öz anne Sevda Karaca gözyaşları içerisinde Didem Arslan Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

DİDEM ARSLAN YILMAZ, 17 GÜNDÜR KAYIP OLAN MELİSA'YI 1 GÜNDE BULDU!

21 yaşındaki Melisa Özben, 29 Ağustos tarihinde eşi Mert ile beraber yaşadığı İzmir'deki evin penceresinden kaçarak kayıplara karışmıştı. 2 yaşında çocuğunu ve 5 aylık bebeğini bırakıp giden Özben, Didem Arslan Yılmaz sayesinde bulundu. Acılı anne Perihan, stüdyoda yaşananları anlattığı esnada kızının gelmesi üzerine mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Melisa'nın stüdyoya Sevim isimli bir kadınla gelmesi herkesi şoke etti. Didem Arslan Yılmaz'ın sorusu üzerine kendisini Melisa'nın kayınvalidesi olarak tanıtan Sevim, ağızları açık bıraktı. Melisa, kocasının şiddetine dayanamadığı için sosyal medyadan tanıştığı Rafet ismindeki kişiyle kaçtığını, ona aşık olduğunu ve bir daha İzmir'e dönmek istemediği ifade etti.