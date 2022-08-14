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Didem Arslan Yılmaz'la 'Vazgeçme' yarın başlıyor!

Didem Arslan Yılmaz’la 'Vazgeçme' gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. “Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir” diyerek çıktıkları yolda onlarca kayıp bulundu, anneler çocuklarına kavuştu. Didem Arslan Yılmaz ve ekibi “Mücadeleye giden yolda asla yalnız değilsiniz” dedi, onlarca ailenin hayatına dokundu

Didem Arslan Yılmaz'la 'Vazgeçme' yarın başlıyor!
Didem Arslan Yılmaz'la 'Vazgeçme' yarın başlıyor!
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HABERTURK.COM

Başarılı iki sezonu geride bırakan Didem Arslan Yılmaz’la 'Vazgeçme’de tozlu raflara kalkan dosyalar yeniden açıldı. Türkiye günlerce bu olayları konuştu;

Konya’da kaybolan 10 yaşındaki Yasin davasında arama çalışmaları 10 yıl sonra tekrar başladı.

Türkiye’nin konuştuğu olaylara imzasını atan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de futbolcu Gökhan Gönül yıllar sonra hiç tanımadığı kardeşiyle buluştu.

Karanlığa gömülmüş sırlar açıklığa kavuştu! Ekipler Türkiye’nin dört bir yanında çalıştı. “Çözülmez” denilen davaları çözdü. Yılmaz Kılınç davasında 10 yılın ardından beraat kararı bozuldu.

Şimdi Didem Arslan Yılmaz, daha da güçlenen ekibiyle yeni sezona merhaba diyor. Gerçekleri ortaya çıkarmak, dertlere deva olmak için kaldığı yerden devam ediyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yarından itibaren hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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