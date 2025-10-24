Didem Arslan Yılmaz, o görüntüleri ilk kez yayınladı

Ümit Canpolat ve cinayetle suçlanan gelin Müge’nin eve giriş anları, kapı önünde beklemeleri, çilingirin çağrılış süreci saniye saniye paylaşıldı. Ayrıca olayın kilit isimlerinden komşu Sevkan Bey’in apartmana kaç dakika sonra giriş yaptığı da ortaya çıktı.

O gece Ümit Canpolat’ın ailesi, babası Ali Bey, annesi Döndü Hanım ve kardeşi İsmail apartmana ne zaman ulaştı? Aileye göre ev onlara daha yakınken, amca Doğan Yazgan ve oğlu Ertuğrul’un olay yerine onlardan daha önce varması ise büyük şüphe yarattı.

Şüphe okları artık Doğan Yazgan, Ertuğrul Yazgan ve Müge’nin kuşağını bağlayan Olcay’a çevrilmiş durumda.

Didem Arslan Yılmaz, bu sorunun yanıtının pazartesi yayınında aranmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca Müge’nin diğer amcası Ferhat Yazgan’ın, acılı anne Döndü Hanım için kullandığı ağır sözler programa damga vurdu. Didem Arslan Yılmaz, bu sözlere karşı çok sert tepki gösterdi.