22 yıllık hasreti Vazgeçme bitirdi!

Nahide ve Mustafa Özen 1,5 yaşındaki kızları Seray ile birlikte bir trafik kazası geçirdi. O kazanın ardından baba Mustafa, 52 gün komada kaldı. Anne Nahide, “Eşimin ailesi bizi ayırdı” derken Mustafa’nın kardeşi Engin ise “Nahide, Mustafa’yı ölüm döşeğinde terk etti” iddiasında bulundu. İki aile arasında kalan Seray, tam 22 yıl sonra babası ile Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda buluştu.

23 yaşındaki Seray Özen 1,5 yaşından beri görmediği babasına kavuşmak için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu. Bugün canlı yayında Seray ile babası karşı karşıya geldi, büyük buluşma gerçekleşti.

22 YIL SONRA BABA KIZ BİRBİRLERİNE SARILDI

Önce Seray’ın amcası, ardından babası Mustafa stüdyoya geldi. Seray gözyaşlarına boğuldu, babasına dakikalarca sarıldı. Stüdyoda gözyaşları sel oldu. Geçirdiği kaza nedeniyle beyninde hasar kalan baba Mustafa, “Kızımı ilk kez programda gördüm” dedi. Kızını hiç bırakmak istemedi.



Baba Mustafa gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının çok büyüdüğünü söyleyen Mustafa Özen, anne Nahide’yi çok fazla hatırlamadığını da belirtti. Seray, babası ile buluştuğu anı “Benim için zaman durdu” sözleri ile açıkladı.

“KIZIMIN DÜĞÜNÜNÜ BEN YAPACAĞIM”

Ailesi nedeniyle parasız kaldığı iddia edilen baba Mustafa, “Gerekirse mendil satarım yine de kızımın düğününü ben yapacağım” dedi.