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        Haberler Gündem Güncel Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de şok yüzleşme | Son dakika haberleri

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de şok yüzleşme

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, çok ilginç bir konu gündeme geldi. Programa katılan öğretmen Güler Hanım, kendisinden yaşça küçük Taner isimli otobüs şoförüne aşık olduğunu ve ilişki yaşamaya başladıklarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:50
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok yüzleşme
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        Zaman içinde Taner'e büyük miktarda parasını kaptırdığını ve daha kötüsü de Taner’in evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

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        Güler Hanım ve Zeliha Hanım’ın yüzleşmesi olay yarattı. Güler "Ben insan değil miyim? Ben sevmeyecek miyim, sevilmeyecek miyim? Boşluğuma geldi ne yapsaydım?" diyerek Züleyha'ya çıkışırken Züleyha da “Ben sana kocamın evli olduğunu mesaj yoluyla söylemiştim" diyerek kendini savundu.

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