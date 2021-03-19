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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, ECB'nin dijital Euro çıkarmak konusunda bu yılın ortalarında karar verebileceğini ancak bunun resmi olarak piyasaya sürülmesinin yaklaşık beş yılı bulabileceğini söyledi.

Panetta bir konferans sırasında yaptığı açıklamada, işlemlerin bu yıl başlaması halinde iki yıllık bir inceleme aşaması ve sonrasında da iki ile üç yıl arasında bir uygulamaya koyma aşaması olacağını söyledi.

Panetta, "Beş yıl uzun bir süre ancak (dijital Euro'nun) basit bir şey ve yalnızca teknik bir mesele olmadığını akılda tutmalıyız. Dijital Euro'nun piyasaya sürülmesinin kaçınılmaz olarak sadece ödemeler ve hem yerel hem de uluslararası finansal piyasalar üzerinde değil, aynı zamanda daha genel olarak tüm toplum üzerinde büyük bir etkisi olacaktır" diye konuştu.

ECB Başkanı Christine Lagarde geçen ay dijital Euro'nun dört yıl içerisinde hazır olmasını umduğunu söylemişti.