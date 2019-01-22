23 Ocak Çarşamba günü yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Yapılan tahminlere göre; yurtta İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Antalya, Aksaray, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Malatya çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Çanakkale, Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetlice esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 5

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde hafif yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8