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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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