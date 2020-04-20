HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı