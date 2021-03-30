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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağışlar etkili oluyor, sıcaklıklar düşüyor - Hava durumu
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Meteoroloji'den uyarı geldi! Sağanak yağışlar etkili oluyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, batı ve orta Karadeniz, batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı olacak. Batı bölgelerinde kuvvetli poyraz da etkili olacak. İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 6 derece düşecek.

DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağışlar etkili oluyor, sıcaklıklar düşüyor - Hava durumu
Sağanak yağışlar etkili oluyor, sıcaklıklar düşüyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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