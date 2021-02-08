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HaberlerSağlıkDikkat! Tütün kullanımı koronavirüs riskini 14 kat artırıyor - Haberler
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Dikkat! Tütün kullanımı koronavirüs riskini 14 kat artırıyor

Bilimsel çalışmalar, Covid-19 hastalarından sigara içme öyküsü bulunanlarda, zatürre gelişme, hastanede yatma, yoğun bakım ve solunum destek cihazı desteğine ihtiyaç duyma riskinin, diğerlerinden 14 kat fazla olduğunu ortaya koydu

Dikkat! Tütün kullanımı koronavirüs riskini 14 kat artırıyor - Haberler
Dikkat! Korona riskini 14 kat artırıyor
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AA

Toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananları bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla 9 Şubat "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlanıyor.

Dünyadaki gibi Türkiye'de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ve tütün ürünleri, kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Tütün kullanımı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde ise her zamankinden çok daha fazla tehlike içeriyor. Bu ürünlerin kullanımının bırakılması sağlığın korunmasında büyük önem taşıyor.

Tütün ürünü kullananlar, virüsle karşılaşmaları durumunda özellikle risk altında bulunan bir grup olarak gösteriliyor.

Bu ürünün kullanımı, bağışıklık sistemine zarar vermesi, genel olarak akciğerlerinin savunma mekanizmasını bozması ve mukus artışı nedeniyle, akciğer, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini artırıyor.

"TÜTÜN KULLANIMI, COVID-19'A YAKALANMA SIKLIĞI VE KLİNİK SEYRİNİN ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bilimsel çalışmalar, tütün ürünü kullanan ve tütün dumanına maruz kalanların, diğerlerine kıyasla Covid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan, sigara içme eylemi sırasında maske takılmaması, birden fazla kişinin bir araya gelerek sigara içmesi ve sigara içme sırasında muhtemelen kontamine ellerin ve sigaraların ağız ile yüze temasının artması, sigara içenlerin Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor.

Özellikle nargile, sadece Covid-19 açısından değil, hepatit, tüberküloz, herpes gibi diğer bulaşıcı hastalıklar bakımından da büyük risk faktörü olarak gösteriliyor. Onlarca kişinin nefes alıp vermesinden dolayı marpucun içinde ve duvarlarında oluşan mikrop ve bakteri tabakası, solunum yoluyla kolayca bir kişiden diğerine geçebiliyor.

Sıklıkla tütün ürünü kullanımının bir sonucu olan KOAH, astım, kalp damar hastalıkları gibi pek çok kronik rahatsızlık, tütün ürünü kullananlarda, diğerlerine göre çok daha sık görülüyor. Bu da tütün ürünü kullananların virüse yakalanmaları halinde hastalık sürecinin uzun ve ağır seyretmesi, zatürre (pnömoni) ve başka komplikasyonların gelişmesi ve ölüm oranı (mortalite) riskini beraberinde getiriyor.

Yapılan pek çok bilimsel çalışma, Covid-19'lulardan sigara içme öyküsü bulunanlarda, zatürre gelişme, hastanede yatma, yoğun bakım ve solunum destek cihazı (ventilatör) desteğine ihtiyaç duyma riskinin, sigara içmeyen hastalardan 14 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Bilimsel veriler, tütün ürünü kullanımının, Covid-19'a yakalanma sıklığı ve klinik seyrinin şiddetiyle ilişkili olduğunu kesin olarak ortaya koyuyor.

"TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMI BIRAKILDIKTAN 2-12 HAFTA İÇİNDE AKCİĞER KAPASİTESİ ARTIYOR"

Tütün ürünü kullanımı, Covid-19 açısından bir risk faktörü olduğu gibi vücudun hemen hemen her organına zarar veriyor ve önlenebilir pek çok hastalık, sakatlık ve erken ölüme yol açıyor.

Bu risklerin önlenmesi için tütün ürünü kullanımının bırakılması öneriliyor. İlk sigara bırakma gününden itibaren akciğerlerde, kalpte değişim başlıyor. Yüksek kalp atış hızı, kan dolaşımındaki karbonmonoksit seviyesi normale dönüyor, kan basıncı düşüyor ve zamanla bağışıklık sistemi güçleniyor. Ortalama 2-12 hafta içinde dolaşım düzeliyor ve akciğer kapasitesi artıyor, öksürük ve nefes darlığı azalıyor.

Tüm bu iyileşmeler, vücutta Covid-19 enfeksiyonunun riskini ve şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca çevredeki bireylerin, özellikle de çocukların pasif sigara dumanından korunması için de büyük kazanç sağlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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