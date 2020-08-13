Dilde oluşan kekremsi bir tadın değdiğinde oluşan yanma, karıncalanma ya da uyuşma gibi bir his belirtisidir. Bu durum belli bir nedenden ortaya çıkabilmektedir ve rahatsız edici bir durumdur. Dilde bu yüzden tat alma sorunları oluşabilmektedir ayrıca dokusunda da bir takım değişiklikler meydana gelebilir.

Dil uyuşması bilinç kaybına neden olarak konuşma zorluğu yaşanması ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca ağızda kötü ve acı bir tat oluşur. Dil uyuşmasının bazı nedenleri vardır. Bu açıdan önemsemek gereklidir. Çünkü her hangi bir hastalık ya da farklı bir durum olmaması için önlem almak gereklidir.

Dil Uyuşmasının Nedenleri