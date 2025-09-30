Habertürk
        Dilan Çiçek Deniz: Artık sevgilim değil

        Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin ile ilişkisinin bitmesini; "Bitmesi gereken her şey bitiyor. Artık sevgilim değil" şeklinde yorumladı

        Giriş: 30.09.2025 - 21:52 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:56
        "Artık sevgilim değil"
        İlişkileri yaklaşık olarak bir yılı aşkın bir süre devam eden oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, özellikle tatillerde ve çeşitli etkinliklerde sıkça birlikte görüntülendiler. Hatta bir dönem evlilik iddialarıyla da gündeme geldiler.

        Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile geçtiğimiz haftalarda ayrıldı. Deniz, Çetin ile ilişkisinin bitmesini; "Bitmesi gereken her şey bitiyor" şeklinde yorumlarken artık sevgili değil arkadaş olduklarını dile getirdi.

        "Her ayrılık yararlıdır"
        #Dilan Çiçek Deniz
