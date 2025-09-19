Habertürk
Habertürk
        Sinan Çetin'den Dilan Çiçek Deniz - Rafael Cemo Çetin yorumu: Her ayrılık yararlıdır

        Sinan Çetin: Her ayrılık yararlıdır

        Sinan Çetin, oğlu Rafael Cemo Çetin'in Dilan Çiçek Deniz ile biten ilişkisi hakkında konuştu; "Her ayrılık yararlıdır, haklarında hayırlısı olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 08:19 Güncelleme: 19.09.2025 - 08:19
        "Her ayrılık yararlıdır"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Çetin, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Çetin, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

        Sinan Çetin, oğlu Rafael Cemo Çetin'in bir süredir aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz ile geçtiğimiz günlerde birlikteliğini bitirmesi hakkında da konuştu. Çetin; "Her ayrılık yararlıdır, haklarında hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

        Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz
        Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz
        #Sinan Çetin
        #rafael cemo çetin
        #Dilan Çiçek Deniz
