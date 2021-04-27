Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Köpeğini gezdiren Aksüyek, her kısıtlama günü olduğu gibi yine dışarıdaydı.

"ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMAK İSTEMİYORUM"

Maskesiz bir şekilde saatlerce köpeğini dolaştıran 33 yaşındaki Dilara Aksüyek, fotoğraflarının çekildiğini fark edince rahatsızlığını dile getirdi.

"Lütfen arkadaşlar, maskesiz çekmeyin. Eleştirilere maruz kalmak istemiyorum" diyen ünlü oyuncu, koronavirüse karşı tedbirsiz dolaşmaya devam etti. Ardından bir süre Onur Bay'ı bekleyen Aksüyek, sevgilisi gelmeyince evinin yolunu tuttu.