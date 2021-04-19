"PEK BİLGİM YOK"

Onur Bay'a ise rol arkadaşı Şevket Çoruh'un koronavirüse yakalandığı hatırlatıldı. Konuyla ilgili konuşan Bay, "Evet, maalesef olabiliyor. Şu sıralar vakalar çok arttığı için arada böyle şeyler yaşanıyor. Şevket abinin durumunu yeni öğrendim, pek bilgim yok. En son iki gün önce konuştuğumda gayet iyiydi, şu an için bilemiyorum" dedi.