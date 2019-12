TV 8 kanalının patronu Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 isimli yeni yarışmasında ilk kadroda yarışacak 18 isim arasında fenomen Youtuber Dilara Aydın'ın da ismi bulunuyor. İşte sosyal medyada fanatik bir takipçi kitlesine sahip olan genç ve güzel Youtuber’lardan Dilara Aydın’ın hayatı hakkında merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik.

Dilara Aydın Kimdir?

23 yaşındaki Dilara Aydın, Oğlak burcu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Halka İlişkiler Bölümü mezunu. İzmir'li. Whooper isminde bir kedisi var. Instagram'de 126 bin, takipçisi bulunuyor ayrıca paylaşımları ortalama 5 bin üzerinde beğeni alıyor. Youtube hesabında ise 4milyon 080 bin takipçisi bulunuyor. Dilara Aydın Yotube kanalında yemek, moda, makyaj, kişisel bakım konularında paylaşımlar yapıyor. Genç ve güzel Youtuber olan Dilara Aydın, henüz Youtube'da yeni olmasına rağmen geniş bir kitleye hitap etmeyi başardı ve kısa süre içerisinde çok sevildi, kişisel vlog tarzındaki videoları beklenilenden çok beğeni topladı.

Youtube kanalının hakkında bölümünde Dilara Aydın Şu kelimeleri not olarak yazmış. “Bu kanal uzun zamandır isteyip, acabalara sığınıp, olur mu olmaz mı diye en çok kendine soru sorup sonra da dene işte neden olmasın bir adım at diye diye kendi motivasyonunu kendisi kucaklayan bir kadınıııınn.”

Kendisini seven takipçileriyle yapmış olduğu sohbetler, aslında Dilara Aydın'ın nelerden hoşlandığı, nasıl bir yaşam tarzına sahip olduğu hakkında net fikirler veriyor. İşte kendi sözleriyle Dilara Aydın...

"19 yaşına geri dönebilseydim, geçmeyecek acı ve unutulmayacak hiçbir şey yoktur. Kafana takma derdim kendi kendime. Aşırı pozitif bir insan değilimdir aslında, sadece artık beni mutlu edenleri yapıyorum. Mutlu olduğum insanlarla birlikteyim ve mutlu olduğum gibi hareket ediyor ve davranıyorum. Moralim aşırı derecede bozuk olunca müzik dinliyorum, yemek yiyorum, yürüyüş yapıyorum, bazen de hiçbir şey yapmadan öylece oturuyorum. Öylece oturup moral bozukluğumun geçip gitmesini bekliyorum. Gelecek kaygım yok dersem yalan olur fakat ben bugünü yaşamayı daha çok seviyorum. Diş konusunda epey bir takıntılıyımdır. Hayat mottom ise kendin ol, dürüst ol, sabırlı ol ve her zaman yoluna vazgeçmeden devam et. Kalabalık arkadaş grubumla birlikte yemek yemeyi, onlarla birlikte eğlenmeyi çok seviyorum ve her şeyden önemlisi ailemi çok seviyorum. Modumun yüksek olmasının bir çok sebebi var ama benim için birincisi ve en önemlisi enerji düşüren, bir şeylerden keyif almayı bilmeyen, stabil yaşayan birisinin benim hayatımda yerinin olmamasıdır. Çünkü ben hareketliği ve enerjik olmayı çok seviyorum. Beslenme konusunda Vegan olamam ama vejeteryan olabilirim, çünkü et ve et ürünlerini hiç sevmiyorum. Bütün dövmelerimin ufak tefekte olsa birer hikâyeleri ve anlamları var. Evlenmeye karşı bir insan değilim tabii ki, yanındayken kendimi olduğum gibi hissettiğim, ekstra bir çaba sarf etmediğim mutlu olduğum, çabasız sevdiğim, beni değişmem için zorlamayan biriyle evlenebilirim. Ben bir kere bir şeyden soğuduysam onu tekrar yaşayamıyorum, benim için bitmiştir. Bu konuda fazlaca gaddar biri olabilirim. Saçlarıma deli gibi bakıyorum, saç maskesi yapıyorum, Hindistan cevizi yağı yapıyorum ayda iki kere ayrıca keratin bakımı yapıyorum. Kesinlikle tipik bir oğlak burcuyum, bütün özelliklerini taşıyorum. Tragus ve antitragus piercinglerim var. Antitragus yaptırırken birazcık korkmuştum aslında çok acıyacak diye. İstanbul'a taşınmayı istiyorum tabi, neden olmasın. Bunu düşünebilirim." Sözleri ile noktalıyor.

Fenomen Youtuber Dilara Aydın, Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma projesi olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye’nin yarışmacı kadrosuna yer alarak yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Exatlon Challenge yarışmacısı Dilara Aydın, Youtube ortamına yeni girmiş olmasına rağmen geniş bir takipçi kitlesine hitap etmeyi başardı.

Ela gözleri ve sarı saçlarının taçlandırdığı güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen Youtuber Dilara Aydın’ın son olarak sevgilisi ile ilgili haberimizde de, sık sık sosyal medya ve resmi instagram hesaplarından da birlikte resimlerini paylaştığı Sercan Cılız olduğunu bildirmek isteriz. Kendi adı ile açıp aktif olarak kullandığı Youtube kanalında kişisel vlog tarzında videolar çeken Dilara Aydın'a yarışmada başarılar diliyoruz.