Dilara Fındıkoğlu'ndan 'kırmızı' parti

17 Eylül’de 31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda erken doğum günü partisi düzenledi. Eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.

Aleyna Tilki

Davetlilerin kırmızı kıyafetlerle geldiği partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yemekli organizasyonun sürprizi ise Dilara Fındıkoğlu’nun sahneye çıkıp şarkı söylemesiydi.

Duygu Özaslan

Partiden renkli görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.