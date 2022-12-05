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Dilde bu durumu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir!

Sağlığı ve hayatı büyük riske atan kanser hastalığı, erken teşhis ile hayat kurtarabiliyor. Bu sebeple uzmanlar, kişilerin kendi vücutlarını sık sık kontrol etmelerini ve farklı bir semptom görülmesiyle birlikte derhal ilgili hekime görülmelerini öneriyor. Kanser türlerinin en tehlikelerinden biri olan ağız kanserinde de umursamadığımız bazı belirtiler büyük önem taşıyabiliyor.

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  • Dilde bu durumu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir!

    Kanser türlerinin en tehlikelerinden biri olan ağız kanseri sebebiyle, Oral Health Foundation’dan alınan verilere göre, geçtiğimiz yıl 3000’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu da son 5 yıl içerisinde yüzde 20’lik bir artış yaşandığını gösteriyor. Ölümcül sonuçlar doğurabilen ağız kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor.
  • Dilde bu durumu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir!

    AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ NEDİR?

    Ağız kanseri belirtileri şu şekildedir;

    Peltek ya da boğuk ses,

    Tekrarlayan kanamalı yaralar,

    Sebepsiz diş kayıpları,

    Yutma güçlüğü,

    Boyunda şişlik, kitle,

    Kulağa vuran ağrı,

    Dili dışarı çıkaramamak,

    Dilde uyuşma,

    Ağız ve çene bölgesinde tanımlanamayan bir his,

    Kulak çınlaması.
  • Dilde bu durumu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir!

    AĞIZ KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

    Tüm kanser türlerinde olduğu gibi ağız kanserinde de erken teşhis hayati önem taşıyor. Hekim ağız kanseri teşhisi için muayenesinde, ağız bölgesinde şişlik görürse biyopsi yapabilir. Lokal ya da genel anestezi altında yapılan biyopside, doku parçası alınır ve mikroskop altında incelenerek kanserli bir hücre olup olmadığına bakılır.

    Eğer biyopside kanser hücresi saptanırsa, diğer organlara yayılıp yayılmadığına bakmak için başka tetkikler yapılır. Tedavi planını ayarlayabilmek için; direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik tetkikler, endoskopik muayeneler ve laboratuvar tetkiklerine ihtiyaç duyulur. 
  • Dilde bu durumu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir!

    AĞIZ KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

    Ağız kanseri teşhisi konulduktan sonra kemoterapiye ve ilaç tedavisine başlanıyor. Bunun yanında hekim gerek görürse radyoterapi ya da cerrahi yöntem kullanabiliyor. Kemoterapinin karaciğer ve böbreklerde olumsuz etkileri olabildiği için bu organlarda problemi olmayan insanlarda uygulanması tercih ediliyor.
  • Dilde bu durumu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir!

    AĞIZ KANSERİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

    Ağız kanserinden korunabilmek ve yakalanma riskini azaltabilmek için;

    Sigara ve alkol gibi maddelerden uzak durmalı,

    Düzenli olarak diş doktoru kontrolüne gidilmeli,

    Doktor muayeneleri aksatılmamalı,

    Ağızda bulunan yaralar ciddiye alınmalı,

    Ağız içerisinde yara oluşumunu destekleyecek protezleri tedavi ettirmek gerekir.
  • Dilde bu durumu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Kanser belirtisi olabilir!

    AĞIZ BÖLGESİ KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

    Ağız kanseri bulaşıcı değildir. Bilimsel araştırmalara göre bazı faktörler kanser riskini artırabiliyor. İşte o faktörler şu şekilde;

    Tütün: Neredeyse ağız kanserlerinin baş faktörü olarak görülüyor. Tütün tüketenlerin tüketmeyenlere göre ağız kanserine yakalanma oranı %90 olarak görülüyor.

    Alkol: Alkol alımının oranı, fazla alımda ağız kanseri faktörü olarak görülebiliyor. 

    Güneş ışınları: Tüm cilt kanserlerine sebep olan güneş ışınları, dudak kanserinin baş faktörü olarak görülebiliyor. Özellikle sigara, tütün kullananlarda güneşi ışınları daha riskli olabiliyor.

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