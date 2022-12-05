AĞIZ KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi ağız kanserinde de erken teşhis hayati önem taşıyor. Hekim ağız kanseri teşhisi için muayenesinde, ağız bölgesinde şişlik görürse biyopsi yapabilir. Lokal ya da genel anestezi altında yapılan biyopside, doku parçası alınır ve mikroskop altında incelenerek kanserli bir hücre olup olmadığına bakılır.

Eğer biyopside kanser hücresi saptanırsa, diğer organlara yayılıp yayılmadığına bakmak için başka tetkikler yapılır. Tedavi planını ayarlayabilmek için; direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik tetkikler, endoskopik muayeneler ve laboratuvar tetkiklerine ihtiyaç duyulur.