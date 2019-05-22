3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Babayiğit koordinesinde İstanbul'un 6 ilçesinde yeni bir proje başlatıldı. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bu proje kapsamında çocuklarıyla birlikte dilencilik yapanlara adli işlem yapıyor.



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Bazı ailelerin, kundaktaki çocuklarını dahi dilencilikte kullandığı tespit edildi. Çocuk Şubesi ekipleri, bu aileleri yakın takibe aldı. Çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan 33 aileye adli işlem yapılırken 43 çocuk devlet korumasına alındı.