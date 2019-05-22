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Dilendirilen çocuklar devlet korumasına alınıyor

Kimi önüne koyduğu "açız" yazısıyla, kimi de kundaktaki bebeğiyle duygu sömürüsü yapıyor... İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, yürekleri burkan bu manzaraların yaşanmaması için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çocuğunu kullanarak dilencilik yapan 33 aileye adli işlem yapılırken, 43 çocuk da devlet korumasına alındı.

3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Babayiğit koordinesinde İstanbul'un 6 ilçesinde yeni bir proje başlatıldı. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bu proje kapsamında çocuklarıyla birlikte dilencilik yapanlara adli işlem yapıyor.


DUYGU SÖMÜRÜSÜYLE PARA TOPLUYORLAR

Bazı ailelerin, kundaktaki çocuklarını dahi dilencilikte kullandığı tespit edildi. Çocuk Şubesi ekipleri, bu aileleri yakın takibe aldı. Çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan 33 aileye adli işlem yapılırken 43 çocuk devlet korumasına alındı.



O AİLELER 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Çocuklarını kullanarak dilencilik yapan ailelere, 'Çocuğun korunmasına yönelik' kanun kapsamında 1 ile 3 yıl hapis cezası istemiyle davalar açılıyor.

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