Dillon'dan Öger'e teşekkür

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ABD'li oyuncu, yönetmen ve aktivist Matt Dillon, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere kişisel olarak maddi yardımlarda bulunması, Suriyeli öğrencilere burs vermesi, savaş nedeniyle engelli olan bazı mültecilere prefabrik evler yaptırması nedeniyle Demet Öger'i tebrik etti.

Matt Dillon, Öger için, "Uluslararası Mülteciler Kurulu'na katılan sevgili arkadaşım bir Türk. Arkadaşım Demet, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yardım etti. Bunu yapabilmesi harika. Biliyorsunuz; biz hayatımıza, eve dönüyoruz ama bu insanların hayatları karamsar. Onların hatası yok. Bunu kendileri yapmadılar ve bu yüzden bizden farklı değiller" ifadelerini kullandı. Matt Dillon ve Demet Öger, bağımsız insani yardım kuruluşu Refugees International'ın Washington'da mülteciler için düzenlediği organizasyonda objektiflere birlikte poz vermişti.