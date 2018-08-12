Dinamo Ufa - Krasnodar maçı heyecanı

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Ufa, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Krasnodar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:30. Dinamo Ufa 4 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Krasnodar 3 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Dinamo Ufa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Krasnodar son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 793 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Ufa galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.80, Krasnodar galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Dinamo Ufa önceki hafta Tosno mücadelesinde 5-0 kazandı.

Krasnodar ise Rubin Kazan karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dinamo Ufa, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Krasnodar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Krasnodar, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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