Spor yazarları Fenerbahçe'nin serisini ve Hatay galibiyetini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyet serisini ve Hatayspor maçını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy'de Atakaş Hatayspor'u 4-2 yenerek 9'da 9 yaptı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini ve serisini değerlendirdi.
"HEM DEFANSTA, HEM OFANSTA"
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "G.Saray’la Fenerbahçe’nin bu sezon kurdukları pahalı ve derin kadrolar, ligde toplamda 18 müsabakada yalnızca 2 puan yitirdi. Tüm cephelerde namağluplar. Ki Avrupa’nın top 10 liginde buna benzer bir ikili istatistik yok. Özellikle ilk devrelerde büyük bir dominasyon kurdular. Ligde oynadıkları 18 ilk yarının (yani 810 dakikanın) toplam skoru 21’e 2... Maçın erken kopmasında başrole Fenerbahçe’nin dinamik orta üçlüsü İsmail-Fred-Szymanski’yi koymak gerek. Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda öyle çabuk reaksiyon verdiler ki, Hatay ilk devreyi şut atamadan ve rakip ceza alanına giremeden bitirdi. Ancak bununla da yetinmiyorlar, ofansta da canlılar: Dün Szymanski ve İsmail ikişer, Fred de bir golün içindeydiler."
"ÖZGÜVEN PATLAMASI YAŞIYOR"
GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: Fenerbahçe her rakibine olduğu gibi Hatayspor'a da "kazanamazsın" duygusunu ilk dakikada verdi, 7'de de gol oldu zaten. Ardından baskıyı devam ettirip, paslarla ördüler sahayı. Örgünün hızı, Hatayspor oyuncularında karar opsiyonunu erteledi sürekli. Hatalı kararlar verdiler, gol yediler. Ofsayta takılan penaltıyla birlikte Fenerbahçe'nin de hızı kesildi, tribünlerin de. "Nasıl olsa kazandık" havası, oyunu erteledi sanki. Bu havaya aldanmayan Fred vardı sadece. Nitekim üçüncü golün baskısını da yaptı, pasını da verdi Dzeko'ya. Fenerbahçe takım olarak özgüven patlaması yaşıyor artık. Takımın birbirine güveni, yardımlaşması, kalite – yetenek düzeyi o hale geldi ki, "hadi atalım" dediklerinde beş dakika içinde sorunu çözüyorlar. İsmail Kartal'ın tek tek koyduğu tuğlaların eseri var önümüzde. Takım O'na inandı, tribünler de takıma... Büyük bir sinerji oluşturdular. Oyuncu veya oyun kalitesi o kadar üst düzeye çıkıyor ki, "acaba nasıl yapacaklar" merakıyla izlenmeye başlanıyor maç."
"F.BAHÇE YARIŞTA BİR KAT ÖNDE"
ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Mütevazı futbol mahallemizde büyük maliyetle projelenen, sezon başı temeli atılan, milyonların gururla izlediği “Fenerbahçe Gökdeleni”, işinin ehli “mühendisleri”, maharetli “ustaları” ile müthiş bir tempoya ulaştı, neredeyse “haftada iki kat çıkarak” kendi rekorunu kırdı. Golden daha önemlisi müthiş bir dayanışma olmasıydı Fenerbahçe’de… Resmen serbest vuruşu ona bırakarak İrfan Can’ı kazanmak, moralini düzeltmek istedi arkadaşları. Dördüncü golden sonra İsmail Kartal da son dakikaları milli maçlarda güzel oynayan Samet’i onurlandırmaya, sakatlıkları geçenlere ve kenarda bekleyenlere dakika ile moral vermeye ayırdı. Fenerbahçe maçı bitirince Aabid’in golü 90+4’te geldi ama skor yine netti. Mütevazı futbol mahallemizde ezeli rakibiyle birlikte giriştikleri “ikiz kuleler” için amansız yarıştaki Fenerbahçe, an itibarıyla bir kat önde."
"BİR TİLKİ GİBİ SZYMANSKI"
ENGİN VEREL/AKŞAM: "Milli araların iyi gelmediği Fenerbahçe, namağlup Hatay karşısında 'nasıl oynayacak acaba?' diye merak ediyordum. Dakika 7'de usta Tadic, bir tilki gibi golü koklayan Szymanski'ye "Sen bu golü atarsın" dedi ve vurulması beceri isteyen bir top bıraktı. Polonyalı oyuncunun golü, kazandığı özgüvenin bir nişanesiydi. O topa ayak sokmak kaliteli santraforların işidir. Szymanski'yi transfer ederken böylesine bir gol canavarına dönüşeceğini hayal etmiş miydi Fenerbahçe'nin transfer şubesi? İlk yarıda kaleyi göremeyen Hatayspor, ikinci yarıda sanki orijinal kıyafetlerini giyip kendini bulmuş gibiydi. Tepeden tırnağa kaliteli bir Fenerbahçe'yi izlemek taraftara uzun yıllar sonra nasip oldu. İsmail Kartal'ın böylesine büyük egoları yönetebilmesi ve böylesine aç bir takım yaratmasını takdir etmek gerek."
"PENALTI İPTALİ HATALI"
AHMET ÇAKAR/SABAH: "Hakem Volkan Bayarslan samimi ve iyi niyetli bir hakem. Oyuncuların da ona sevgisi ve güveni olduğunu çok net görüyorum. Dün gece de oldukça iyi bir maç yönetti. Ancak VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un, Fenerbahçe lehine verilen penaltıda 'Dzeko ofsaytta' diyerek penaltıyı iptal ettirmesi hata. Dzeko'nun topa hamlesi yok, üstelik top o hamle yapsa bile yet-i şemeyeceği mesafede. Dolayısıyla burada ofsayttan söz edilemez."
"DAHA YÜZDE YÜZ DEĞİLLER"
ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Fenerbahçe'de benzer tablo hemen hemen her maçta tekrarlanıyor. Fiziki açıdan sağlam, rakibi hırpalayan bir geri dörtlü var. Önlerinde de iki kişilik oynayan tam bir sigorta İsmail Yüksek. Ağır yükü bu oyuncular çekiyor, öndeki kaliteli ayaklar da işi bitiriyor. Ben Tadic ve Fred'i çok iyi tanıdığım için gerçek fizik güçlerinin altında olduklarını her yazımda söylüyorum. Milli maç haftasında Macaristan- Sırbistan müsabakasını izledim. Sırbistan'ın en önemli oyuncusu ve takım kaptanı Tadic, ilk yarı kulübedeydi."
"FENERBAHÇE TIKIR TIKIR!"
ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Fenerbahçe orkestrası her enstrümanından en iyi sesi almaya devam ediyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Coşku ve istek üst seviyede devam ediyor. Bir de buna ekstra bireysel kaliteler de katılınca ortaya sürekli kazanabilen bir F.Bahçe çıkıyor. Takım o hale gelmiş durumda ki Livakovic dışında her oyuncu yüzde 100 performansıyla oynuyor. Bunun sahaya yansıması da mükemmel görüntüler ortaya çıkartıyor. Forvet hattı geçen seneki gibi tek bir oyuncu üzerinden değil her bölümüyle gole katkı sağlıyor."
"FENERBAHÇE'DEN SERİYE DEVAM"
İBRAHİM YILDIZ/ HABERTÜRK: Orta sahada oynayan çok iyi bir üçlü var. İsmail, Fred ve Szymanski modern orta saha performansı sergiliyorlar. Savunma hatasız olunca, ileri üçlüde yer alan tekniği yüksek Tadic ve İrfan Can topla her buluştuklarında gol gelecek beklentilerini yükseltiyor. Her iki bekin sürekli ofansif özelliklerini de hesaba katarsak, Hatayspor’un yapacağı fazla bir şey yoktu. Fenerbahçe’nin bir başka farkı ise, takımda gol umudu tek oyuncuya bağlanmamış. En önemli özellikleri de burası. Her futbolcunun gol atma becerisi yüksek.