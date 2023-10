ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Fenerbahçe'de benzer tablo hemen hemen her maçta tekrarlanıyor. Fiziki açıdan sağlam, rakibi hırpalayan bir geri dörtlü var. Önlerinde de iki kişilik oynayan tam bir sigorta İsmail Yüksek. Ağır yükü bu oyuncular çekiyor, öndeki kaliteli ayaklar da işi bitiriyor. Ben Tadic ve Fred'i çok iyi tanıdığım için gerçek fizik güçlerinin altında olduklarını her yazımda söylüyorum. Milli maç haftasında Macaristan- Sırbistan müsabakasını izledim. Sırbistan'ın en önemli oyuncusu ve takım kaptanı Tadic, ilk yarı kulübedeydi."

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Fenerbahçe orkestrası her enstrümanından en iyi sesi almaya devam ediyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Coşku ve istek üst seviyede devam ediyor. Bir de buna ekstra bireysel kaliteler de katılınca ortaya sürekli kazanabilen bir F.Bahçe çıkıyor. Takım o hale gelmiş durumda ki Livakovic dışında her oyuncu yüzde 100 performansıyla oynuyor. Bunun sahaya yansıması da mükemmel görüntüler ortaya çıkartıyor. Forvet hattı geçen seneki gibi tek bir oyuncu üzerinden değil her bölümüyle gole katkı sağlıyor."

"FENERBAHÇE'DEN SERİYE DEVAM"

İBRAHİM YILDIZ/ HABERTÜRK: Orta sahada oynayan çok iyi bir üçlü var. İsmail, Fred ve Szymanski modern orta saha performansı sergiliyorlar. Savunma hatasız olunca, ileri üçlüde yer alan tekniği yüksek Tadic ve İrfan Can topla her buluştuklarında gol gelecek beklentilerini yükseltiyor. Her iki bekin sürekli ofansif özelliklerini de hesaba katarsak, Hatayspor’un yapacağı fazla bir şey yoktu. Fenerbahçe’nin bir başka farkı ise, takımda gol umudu tek oyuncuya bağlanmamış. En önemli özellikleri de burası. Her futbolcunun gol atma becerisi yüksek.