Fenerbahçe'de Dzeko, İrfan Can ve Szymanski, golleriyle ligdeki 17 takımı geride bıraktı

Gaziantep FK mücadelesinde Edin Dzeko'nun 3 ve 18. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir müsabakasında da Djiku'nun golüyle 5. dakikada 1-0'ı yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı Başakşehir maçından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Bu sezon ligdeki en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, bu müsabaka da 3. dakikada Szymanski'nin attığı golle öne geçmeyi başardı. Polonyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor karşısında ise 7. dakikada perdeyi açan isim oldu. Sarı-lacivertli takım bu sezon yalnızca Bitexen Antalyaspor mücadelesinde ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.

Deplasman karşılaşmalarında geride kalan 4 maçta kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarında sonuca ikinci yarıda bulduğu gollerle gitti. Corendon Alanyaspor'u 43. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle deviren sarı-lacivertli takım, dış saha maçlarındaki en erken golü ise Kasımpaşa karşısında kaydetti. İsmail Kartal'ın ekibi, Kasımpaşa mücadelesinde 6. dakikada Dzeko'nun golüyle öne geçerken, sahadan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.