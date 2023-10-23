Beşiktaş'ta karar günü! Seçim takvimi açıklanıyor Beşiktaş'ta yönetim kurulu bugün toplanarak seçim tarihini açıklayacak. Ahmet Nur Çebi'nin de aday olup olmayacağı bugün belli olacak

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta seçim takvimi bugün belli olacak.

Derbinin sonucu yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararı için de merakla bekleniyordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bugün toplanarak seçim tarihini resmen duyuracak. Seçim için öne çıkan tarihin ise 26 Kasım olduğu aktarıldı.

ÇEBİ ADAY OLACAK MI? Galatasaray derbisindeki yenilginin ardından Çebi'nin aday olup olmayacağı da merak konusu oldu. İlk etapta adaylığa sıcak baktığı bilinse de Galatasaray derbisinde de alınan kötü sonucun ardından Çebi'nin adaylık ihtimali düşük bir ihtimal olarak gösteriliyor. Çebi'nin aday olmayacağını açıklaması halinde ise mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın adaylığını koyması bekleniyor.

ARAT AÇIKLAMIŞTI GÖZLER YAMANTÜRK'TE Beşiktaş'ta Hasan Arat ilk kongrede başkanlığa aday olacağını daha önceden duyurmuştu. Arat'ın yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de adaylık için temaslarını sürdürdüğü ve kararını kısa süre içinde vereceği bildirildi.