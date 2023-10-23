Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta karar günü! Seçim takvimi açıklanıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta karar günü! Seçim takvimi açıklanıyor

        Beşiktaş'ta yönetim kurulu bugün toplanarak seçim tarihini açıklayacak. Ahmet Nur Çebi'nin de aday olup olmayacağı bugün belli olacak

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 23.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta karar günü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta seçim takvimi bugün belli olacak.

        Derbinin sonucu yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararı için de merakla bekleniyordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bugün toplanarak seçim tarihini resmen duyuracak. Seçim için öne çıkan tarihin ise 26 Kasım olduğu aktarıldı.

        ÇEBİ ADAY OLACAK MI?

        Galatasaray derbisindeki yenilginin ardından Çebi'nin aday olup olmayacağı da merak konusu oldu. İlk etapta adaylığa sıcak baktığı bilinse de Galatasaray derbisinde de alınan kötü sonucun ardından Çebi'nin adaylık ihtimali düşük bir ihtimal olarak gösteriliyor. Çebi'nin aday olmayacağını açıklaması halinde ise mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın adaylığını koyması bekleniyor.

        ARAT AÇIKLAMIŞTI GÖZLER YAMANTÜRK'TE

        Beşiktaş'ta Hasan Arat ilk kongrede başkanlığa aday olacağını daha önceden duyurmuştu. Arat'ın yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de adaylık için temaslarını sürdürdüğü ve kararını kısa süre içinde vereceği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Süper Fener!
        Süper Fener!