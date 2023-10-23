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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü - Kayseri haberleri

        Büyük acı! Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü

        Kayseri'de, bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cenaze töreninde baba Reşit Kaya, kızının tabutuna sarılarak gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:28
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        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
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        Kayseri'de kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi.

        OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ SPORCU

        Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

        RUSYA'DA DA MADALYA ALMIŞTI

        Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi.

        BİRÇOK TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VAR

        Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Talas ilçesi Dedeoğlu Camii'ne getirildi.

        GÖZYAŞLARI SEL OLDU

        Burada kılınan cenaze namazına Kaya'nın babası Reşit, annesi Emine Kaya ile kardeşleri, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        BABASI TABUTUNA SARILIP AĞLADI

        Milli sporcunun babası tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Buket Kaya, kılınan namazın ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

        Buket Kaya'nın, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

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        #Buket Kaya
        #Son dakika haberler
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